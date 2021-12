Difesa: Ercolani (Rheinmetall Italia), stabilimenti Oto Melara punto partenza per polo nazionale di eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro degli stabilimenti di Oto Melara rappresenta un’occasione unica per realizzare un’operazione strategica di sistema, che consentirà di rafforzare il ruolo dell’Italia come protagonista della difesa europea. Lo ha detto Alessandro Ercolani, amministratore delegato di Rheinmetall Italia, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive sulla vendita di Oto Melara. “Ci attendono sfide enormi, e in un’ottica di politica industriale gli stabilimenti Oto Melara potrebbero rappresentare il punto di partenza per la creazione di un polo nazionale di eccellenza, che generi crescita economica e sociale e che sia funzionale al consolidamento del posizionamento italiano sul piano europeo e internazionale”, ha spiegato, aggiungendo che l’operazione potrebbe dare inizio ad un processo di aggregazione che consenta di raggiungere la dimensione europea necessaria per affrontare le sfide del settore. (Rin)