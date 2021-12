Monza: Santambrogio, partiti lavori pulizia e sistemazione banchine lungo la sp 131 var

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Attraverso un comunicato la Provincia di Monza informa che sono partiti i lavori di sistemazione delle banchine lungo la sp 131 var in prossimità dell’area dell’ex Magic Movie Park. Gli interventi, concordati con il Comune di Muggiò, sono finalizzati alla pulizia e risagomatura delle banchine stradali del tratto di strada provinciale utilizzato, impropriamente, come discarica abusiva. Come da intese tra i due enti, Il Comune di Muggiò oltre all’attivazione di apposito impianto di videosorveglianza si è fatto carico della rimozione dei rifiuti lungo la tratta stradale, la Provincia contestualmente sta procedendo con i lavori di risagomatura e posizionamento di dispositivi finalizzati anche ad inibire la sosta. “Ci auguriamo di poter risolvere una volta per tutte il problema dello scarico abusivo in quest’area che è davvero senza controllo. Gli interventi che abbiamo concordato con il Comune hanno l’obiettivo di impedire la sosta e il successivo scarico dei rifiuti lungo la provinciale. Questa operazione, solo da parte della Provincia, costa circa 20mila euro di soldi pubblici che avremmo potuto utilizzare per altri progetti. I nostri Comuni sono organizzati con centri di raccolta efficienti ed aperti spesso anche nei week end e questi atti di inciviltà non hanno alcuna giustificazione” – commenta il presidente della Provincia Luca Santambrogio. Entro le prime settimane di gennaio è prevista la conclusione degli interventi programmati. A gennaio saranno completate le opere nella corsia ascendente.(Com)