Libano: ministro Energia, accordo fornitura elettricità dalla Giordania entro fine anno

- Il contratto che regola l’importazione di energia elettrica dalla Giordania in Libano potrebbe essere firmato “entro fine anno”. Lo ha dichiarato il ministro libanese dell’Energia, Walid Fayyad, dopo un incontro con il premier Najib Miqati, il direttore regionale della Banca mondiale, Saroj Kumar Jha, e il direttore della compagnia elettrica nazional (Edl), Kamal Hayek. “Le condizioni di finanziamento di questi progetti da parte della Banca mondiale sono per lo più legati alle riforme riguardanti l'amministrazione e le finanze della Edl, nonché lo sviluppo di un piano a lungo termine per il settore elettrico, che dovrebbe essere attuato nei primi mesi del 2022”, ha affermato il ministro Fayyad. Il progetto fa parte di una duplice iniziativa patrocinata da Stati Uniti e Banca mondiale per aiutare il Libano a superare la grave carenza di elettricità. L’accordo prevede l’importazione di energia elettrica dalla Giordania e di gas dall’Egitto, attraverso un gasdotto che passa per la Giordania e la Siria. Alla fine del mese di novembre, Amman ha stimato che le infrastrutture necessarie per portare l'elettricità dalla Giordania al Libano sarebbero state pronte entro "la fine dell'anno". (Lib)