Roma: operazione anti bracconaggio, 25 denunciati, sequestri e sanzioni per caccia illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella provincia di Roma 25 persone denunciate per anti bracconaggio, sequestri e sanzioni per caccia illegale. Come negli anni precedenti, anche quest'anno, dal 16 ottobre al 12 dicembre, nel territorio della Citta metropolitana di Roma Capitale si sono svolti una serie di controlli finalizzati alla prevenzione di attività venatoria illecita per contrastare, nel particolare, l'utilizzo illecito dei richiami elettronici. L'operazione, denominata convenzionalmente "Recall 6", è stata svolta dai militari del gruppo carabinieri forestale di Roma in collaborazione con le guardie volontarie venatorie della Lipu. In particolare, 25 denunciati e 21 fucili sequestrati, 59 sanzioni amministrative per un totale di circa 8.000,00 euro. I richiami elettronici sono strumenti in grado di riprodurre il verso degli uccelli il cui utilizzo, in ambito venatorio, è vietato; vengono utilizzati per attirare gli animali, in questo periodo tordi ed allodole, e facilitarne l'abbattimento da parte dei bracconieri. (segue) (Rer)