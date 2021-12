Roma: operazione anti bracconaggio, 25 denunciati, sequestri e sanzioni per caccia illegale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella provincia di Roma i richiami più utilizzati sono infatti quelli che riproducono il verso del tordo bottaccio e dell'allodola, particolarmente utilizzati nel periodo compreso fra metà ottobre e metà novembre in concomitanza con i percorsi migratori che le due specie effettuano nel Lazio. Tra i vari illeciti accertati si segnala la contestazione mossa ad un cacciatore che utilizzava richiami vivi, appartenenti alla specie allodola, con anelli contraffatti, chiaro segno di provenienza illecita degli uccelli. Nel complesso, sono state segnalate all'AG 25 persone per varie tipologie di reati: 14 casi di utilizzo di richiami elettromagnetici, 9 casi di abbattimento di specie non consentita, un utilizzo di richiamo con anello contraffatto, una omessa custodia di arma da fuoco, una persona è stata denunciata per concorso nella commissione dei reati. Sono state accertate 59 violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria per un importo complessivo di oltre 8.000,00 euro. Le violazioni amministrative più ricorrenti sono state quelle relative a omesse annotazioni, mancato rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa, mancata esibizione della licenza e del tesserino. (segue) (Rer)