Roma: operazione anti bracconaggio, 25 denunciati, sequestri e sanzioni per caccia illegale (3)

- Nell'attività sono stati impegnati i militari dei comandi stazione carabinieri forestale di Civitavecchia, Tolfa, Manziana, Palombara Sabina, Ciciliano, Segni, Carpineto, Guidonia Montecelio, Ostia, Pomezia, Velletri, Rocca di Papa, Palestrina, Sant'Oreste, Roma. I rappresentanti della Lipu hanno espresso grande apprezzamento per i militari del gruppo carabinieri forestale di Roma per questa preziosissima collaborazione che va avanti da ormai sei anni e che ha dato notevoli risultati nella lotta al bracconaggio in Provincia di Roma. L'operazione conferma ancora una volta l'importanza dell'attività e la necessità di non abbassare la guardia e di garantire un sistema di controlli efficace che assicuri il rispetto della legge e la tutela della fauna. Infatti, se da un lato possiamo registrare una flessione del fenomeno, il bracconaggio nella provincia di Roma continua ad essere un problema molto serio. Il controllo sulle modalità di esercizio dell'attività venatoria rappresenta da sempre uno degli aspetti salienti dell'azione dei Carabinieri Forestali che non si esaurisce nell'arco temporale di apertura della caccia, come controllo venatorio ma si sviluppa durante l'intero anno come contrasto al fenomeno del bracconaggio. (segue) (Rer)