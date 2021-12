Roma: operazione anti bracconaggio, 25 denunciati, sequestri e sanzioni per caccia illegale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta l'operazione Recall è stata l'occasione per mettere a sistema la professionalità dei carabinieri forestale e le conoscenze delle guardie venatorie volontarie della Lipu in un'ottica di razionalizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, ottenendo così risultati ottimi risultati in termini di prevenzione e di contrasto agli illeciti a danno della fauna. I richiami elettronici sono vietati dalle normative per via della facilità con cui gli animali ne sono attratti e la conseguente elevata possibilità di essere abbattuti. La direttiva 2009/147/CEE (direttiva uccelli) prevede il divieto di utilizzare registratori. Inoltre, la legge 157/92 sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio prevede all'articolo 21 il divieto di utilizzo di richiami a funzionamento elettronico e stabilisce all'articolo 30, per il loro utilizzo, la sanzione penale dell'ammenda fino a 1.549 euro con la confisca obbligatoria del richiamo stesso. L'operazione Recall 6 è stata condotta dalla Lipu nell'ambito del Progetto Life Against Bird Crime, finalizzato al contrasto del bracconaggio contro gli uccelli in Italia, Cipro, Grecia e Croazia. (Rer)