Italia-Germania: Ercolani (Rheinmetall Italia), operazione Oto Melara occasione per consolidare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali industrie della difesa italiane stanno guardando al mercato tedesco, che rappresenta un punto di accesso a programmi europei in cui al momento l’Italia non è presente. Lo ha detto Alessandro Ercolani, amministratore delegato di Rheinmetall Italia, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive sulla vendita di Oto Melara. “L’operazione che vede coinvolte Oto Melara e Wass è non solo un’opportunità per consolidare il posizionamento dell’Italia nella difesa terrestre, ma anche per valorizzare tutti i player italiani in un’asse di collaborazione tra Italia e Germania”, ha detto. (Rin)