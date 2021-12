Messico: covid, governo esclude al momento restrizioni ai viaggi per variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico esclude, al momento, di disporre nuove restrizioni sui viaggi a causa della diffusione della variante Omicron del novo coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, nel corso di una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Il Messico sta lavorando in un piano di vaccinazione di rinforzo per la popolazione e non prevede, per il momento, di imporre restrizioni ai viaggi nazionali", si legge nella nota con cui il ministero riassume la conversazione. Da parte sua, prosegue la nota, Blinken ha fatto sapere che il governo degli Stati Uniti intende organizzare all'inizio del prossimo anno una riunione ministeriale per affrontare la nuova ondata pandemica. Tra i primi obiettivi, Washington fissa quello di consolidare le catene produttive dei farmaci e accelerare l'iter di approvazione di diversi vaccini. (segue) (Mec)