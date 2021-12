Messico: covid, governo esclude al momento restrizioni ai viaggi per variante Omicron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23 i casi di contagio da variante Omicron del nuovo coronavirus sin qui riscontrati in Messico. Lo ha detto il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, segnalando che tutti i contagiati presentano sintomi lievi della malattia e per nessuno è stato richiesto il ricovero in ospedale. "L'unico ricoverato è stato il caso che abbiamo iniziato un paio di settimane fa, recatosi volontariamente in ospedale per prevenire possibili contagi", cosa che no si è poi verificata. Il primo caso di Omicron in Messico, un sudafricano di 51 anni entrato nel Paese il 21 novembre, è stato confermato il 3 dicembre. Lopez-Gatell ha quindi ricordato che il 70 per cento dei casi di omicron corrisponde a persone non vaccinate. (segue) (Mec)