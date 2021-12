Messico: covid, governo esclude al momento restrizioni ai viaggi per variante Omicron (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, stando alle stime elaborate da "Our World in data", il Messico conta un totale di 3.932.545 contagiati, di cui 2.530 nelle ultime 24 ore. Il numero di casi per 100mila abitanti è pari a 3.050,7, poco sotto i 3.514,1 censiti a livello mondiale. Le morti complessive sono salite a 297.835, 267 nella sola giornata di ieri. I decessi per ogni centomila abitanti sono 231, più dei 68,6 contati nel pianeta. In totale, i messicani che hanno completato il ciclo vaccinale sono pari al 51,55 per cento della popolazione, con il 11,56 per cento che ha fatto la prima dose. La percentuale mondiale di somministrazioni parziali è oggi pari al 9,30 per cento, il 51,25 per cento quella della vaccinazione completa. (segue) (Mec)