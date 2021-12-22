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وزير خارجية إيطاليا يزور الكويت والعراق

روما , 22 dic 14:37 - (Agenzia Nova) - يبدأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، جولة شرق أوسطية تشمل الكويت والعراق، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن بيان للخارجية الإيطالية قوله إن دي مايو سيزور اليوم الكتيبة الإيطالية في قاعدة السالم في دولة الكويت، على أن يتوجه لاحقا إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ومن المقرر أن يلتقي دي مايو ممثل الوحدة العسكرية الإيطالية في العراق وتوسكانيا والجنود الإيطاليين المشاركين في وحدة تابعة لحلف شمال الناتو والتحالف المناهض لداعش لتحيتهم، على أن ينتقل لاحقا إلى أربيل، في إقليم كردستان، حيث يلتقي دي مايو بالكتيبة الإيطالية في معسكر سينجارا، ورئيس السلطة الإقليمية الكردية نيجيرفان بارزاني.
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا ستتولى قيادة مهمة الناتو في العراق العام المقبل، مؤكدة التزام روما بالتعامل مع مختلف التهديدات، مثل الإرهاب، وتأييد الاستقرار وتعزيز المؤسسات في الدولة العربية. (نوفا)
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