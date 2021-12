Vaccini: Moratti, in Lombardia 712.641 somministrazioni nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue intensamente la campagna vaccinale in Lombardia. Negli ultimi sette giorni sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni. Lo scrive sulla propria pagina Facebook la vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. “Ha già effettuato la terza dose il 36 per cento dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose, pari al 55 per cento dei cittadini per i quali sono trascorsi 150 giorni dalla seconda dose e quindi effettivamente vaccinabili con la terza), con percentuali che sfiorano l’80 per cento per gli over 80, il 55 per cento per i 70enni, il 50 per cento per i 60enni, il 39 per cento per i 50enni, il 25 per cento per i 40enni, il 20 per cento per i 30enni, il 15 per cento per i ventenni e il 2 per cento per gli adolescenti 12/19 anni. Numeri alti anche per le prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno raggiunto quota 114.885, il 18 per cento della platea di riferimento, di cui 32.043 già vaccinati (5 per cento)” sottolinea Moratti. (segue) (Rem)