Russia-Germania: Lavrov, possibili misure di ritorsione contro oscuramento canale "Rt De"

- La Russia non esclude misure di ritorsione contro la Germania in risposta all'oscuramento delle trasmissioni del canale satellitare russo in lingua tedesca "Rt De" decretato dall'operatore satellitare europeo Eutelsat 9B, su richiesta esplicita dell'ente regolatore dei media tedesco Maab. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista al canale televisivo "Russia Today", spiegando che "la pazienza ha un limite" e che se le misure discriminatorie contro Mosca dovessero proseguire, la Russia sarà costretta a reagire. (Rum)