Vaccino: Cecchetti (Lega), in Lombardia più di un cittadino su tre con terza dose, modello da seguire

- "La Lombardia, grazie alla strepitosa campagna vaccinale organizzata dalla Regione, sta marciando a numeri incredibili: più di un cittadino su tre, siamo al 36 per cento, ha già ricevuto la terza dose". Lo comunica in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "In generale abbiamo il 90 per cento di cittadini immunizzati con il primo ciclo di due dosi, nell'ultima settimana sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni. Inoltre già 32mila bambini hanno ricevuto la prima dose e nel giorno della vigilia di Natale la macchina vaccinale non si fermerà e verranno somministrate 50mila dosi. La Lombardia è un modello per tutti, la Lombardia è il modello da seguire", conclude Cecchetti. (Com)