Ue: Commissione, quota del 25 per cento scambio di emissioni vada a bilancio comune

- Per quanto riguarda lo scambio delle quote di emissione nell'Unione europea come risorsa propria dell'Unione europea, la Commissione ha spiegato che, in futuro, lo scambio di quote di emissioni si applicherà anche al settore marittimo, aumenteranno le aste delle quote di emissioni per l'aviazione e sarà istituito un sistema nuovo che riguarderà gli edifici e il trasporto su strada. E' quanto si legge nei documenti della Commissione europea circa il pacchetto presentato oggi. Nel sistema di scambio per le quote di emissioni dell'Ue attualmente in vigore, le entrate derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni sono trasferite per la maggior parte ai bilanci nazionali. La Commissione propone oggi che in futuro una quota pari al 25 per cento delle entrate provenienti dallo scambio di quote di emissioni sia versata al bilancio dell'Ue. Una volta a regime, si stima che le entrate del bilancio dell'Ue costituiranno circa 12 miliardi di euro all'anno in media nel periodo 2026-2030 (9 miliardi di euro in media nel periodo 2023-2030). (segue) (Beb)