Ue: Commissione, quota del 25 per cento scambio di emissioni vada a bilancio comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il rimborso per Next Generation Eu, tali nuove entrate potrebbero finanziare il Fondo sociale per il clima che punta ad assicurare una transizione socialmente equa e aiutare le famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese vulnerabili a finanziare investimenti nell'efficienza energetica, in nuovi impianti di riscaldamento e raffreddamento e in una mobilità più pulita, erogando anche, qualora opportuno, forme di sostegno diretto temporaneo al reddito. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo corrisponde in via di principio a circa il 25 per cento delle entrate previste che saranno generate dal nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni prodotte da edifici e dal trasporto su strada. (Beb)