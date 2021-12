Trasporto aereo: Enac vara il Piano nazionale aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la convocazione per la firma del contratto si è conclusa la procedura di gara per la selezione dei consulenti che affiancheranno l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) nell’aggiornamento e nella revisione critica del Piano nazionale degli aeroporti, pubblicato nel 2015, e nella conduzione della procedura di valutazione ambientale strategica dello stesso. Stando al relativo comunicato stampa, la gara si è conclusa con l'aggiudicazione al Rti composto da Aecom Urs Italia, Aecom Inocsa Slu, Aecom Limited, To70 B.V. e Università degli studi di Bergamo. I consulenti verranno convocati dall’Enac che, in ragione della complessità dell’iter approvativo del nuovo piano, chiederà di concentrare al massimo i tempi di lavoro: tutto ciò anche al fine di poter disporre di uno strumento in grado di guidare la ripresa del settore aeroportuale, in un’ottica di sostenibilità ambientale, verso le nuove le frontiere del trasporto aereo. L’Enac, prosegue la nota, ha intenzione di attivare una cabina di regia “intermodale” capace di assicurare periodicamente una condivisione e un monitoraggio riguardo temi di rilevanza strategica nazionale trattati dal piano (primi tra tutti quelli della integrazione modale, della sostenibilità e della digitalizzazione del sistema aeroportuale nazionale), come pure di offrire un confronto “top level” tra le diverse competenze pubbliche che svolgono un ruolo nell’attuazione delle previsioni di questo strumento di pianificazione. (segue) (Com)