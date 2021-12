Trasporto aereo: Enac vara il Piano nazionale aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima riunione tra Enac e il gruppo di consulenti sarà fissata entro la prima decade di gennaio 2022. “L’aviazione civile rappresenta un comparto strategico per l’economia del Paese in quanto si relaziona in modo stretto con l’industria, le esportazioni dei prodotti italiani e soprattutto il turismo, vere eccellenze che dopo la grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19 devono necessariamente tornare a crescere nello scenario globale: cogliendo le opportunità che la ripresa globale dell’economia porterà, il sistema Paese è pronto per le nuove frontiere e per la grande sfida che ci attende per passare dal trasporto aereo al comparto aerospaziale”, ha commentato il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, aggiungendo che ci sono troppi interlocutori e competenze troppo frammentate. “Bisogna guardare a un nuovo concetto di per le infrastrutture aeroportuali, capace di riconciliare il trasporto aereo con l’ambiente, impiegando le best available techniques per ridurre l’impronta ecologica degli scali sul territorio Il nuovo piano nazionale degli aeroporti vuole essere il capitolo primo del più ampio piano generale dei trasporti che il ministro Enrico Giovannini intende varare, in cui l’integrazione intermodale deve essere l’elemento fondante insieme alla sostenibilità ambientale”, ha aggiunto il direttore generale, Alessio Quaranta. (Com)