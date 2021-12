Difesa: Profumo (Leonardo) su Oto Melara, Knds partner interessante ma non litighiamo con nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Leonardo Knds rappresenta un potenziale partner interessante, perché oltre ad avere il 75 per cento del main battle tank come programma non è nostro concorrente nell’elettronica per la difesa, e non ha un infantry fighting vehicle che si può comprare già pronto. Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive sulla vendita di Oto Melara. “Ci sarebbe così quella parte di sviluppo nazionale che rappresenta una proprietà intellettuale domestica, ed è un motivo rilevante sotto il profilo strategico: voglio comunque rassicurare che noi non litighiamo con nessuno, tantomeno con Fincantieri”, ha detto, aggiungendo che “abbiamo collaborato e collaboriamo benissimo sul piano operativo”. (Rin)