Tunisia: Amnesty International, autorità fermino attuazione obbligo certificato vaccinale

- Amnesty International ha invitato le autorità tunisine a non attuare il decreto presidenziale che introduce l’obbligo del certificato vaccinale nel settore pubblico e privato. Lo ha reso noto la stessa associazione in un comunicato, invitando le autorità a rivedere le disposizioni “che violano i diritti sul lavoro e la libertà di circolazione garantite dal diritto internazionale”. “Le autorità tunisine dovrebbero solo stabilire restrizioni di base per proteggere la salute pubblica", ha affermato Amna Guellali, vicedirettore per il Medio Oriente e il Nord Africa dell'organizzazione. “Il decreto presidenziale minaccia la vita dei cittadini imponendo sanzioni molto severe, mentre il Paese sta attraversando una crisi economica", ha proseguito Guellali. Il decreto presidenziale relativo all'obbligo del certificato vaccinale è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 ottobre e dovrebbe entrare in vigore oggi.(Tut)