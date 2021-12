Repubblica Ceca: vicepremier Rakusan esclude candidatura presidenziale nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Repubblica Ceca Vit Rakusan (Sindaci e indipendenti – Stan) ha escluso la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2023. Lo ha fatto con un messaggio su Twitter in cui ha detto di voler dedicare il suo tempo alla guida del ministero dell’Interno e del partito. A inizio dicembre, in un’intervista al quotidiano “Denik N”, non era stato altrettanto categorico. Praga sceglierà un successore di Milos Zeman a capo dello Stato all’inizio del 2023. (Vap)