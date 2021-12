Ue: Gentiloni, possibile rallentamento ripresa in ultimo trimestre e valuteremo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' possibile che nell'ultimo trimestre del 2021 la velocità della ripresa rallenti e la Commissione europea valuterà a gennaio e febbraio la situazione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Abbiamo dati frammentati e limitati" sulla situazione economica, ma "è possibile che nell'ultimo trimestre di questo anno la velocità della ripresa rallenti" e "valuteremo tra gennaio e febbraio la situazione", ha detto. "L'indicatore del sentimento economico" pubblicato ieri dalla Commissione Ue "mostra un rallentamento a dicembre del sentimento e questo è probabilmente collegato alle misure restrittive" reintrodotte dai Paesi per il Covid-19. "Sono ancora abbastanza convinto che non stiamo sperimentando conseguenze economiche comparabili a quelle del grande lockdown che abbiamo vissuto nella prima ondata. Ma questo non significa che non dobbiamo monitorare molto da vicino", ha sottolineato. (Beb)