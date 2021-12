Energia: ucraina Naftogaz denuncia abuso posizione dominante Gazprom su forniture gas all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom ha limitato artificialmente le forniture di gas all'Europa per creare un deficit negli approvvigionamenti. Questa la posizione della compagnia energetica ucraina Naftogaz, che ha dichiarato di aver presentato una denuncia alla Commissione europea per l'abuso della posizione dominante nel mercato europeo del gas da parte di Gazprom. "Avendo sufficienti volumi di gas e la capacità di utilizzare le capacità di libero transito del sistema di trasporto del gas ucraino, Gazprom ha rifiutato di fornire grandi volumi all'Ue. Lo scopo di tali azioni è, in particolare, la creazione di una carenza artificiale di gas e la pressione sull'Unione europea affinché venga lanciato il gasdotto Nord Stream 2 il prima possibile senza rispettare i requisiti della legislazione europea", ha affermato Naftogaz in una nota. "Gazprom dovrebbe fornire le capacità tecniche del suo sistema di trasporto del gas per l'esportazione tramite società di produzione russe, nonché per il transito di gas dai Paesi dell'Asia centrale", ha aggiunto Naftogaz. (Rum)