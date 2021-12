Ue: Draghi, con Francia e Germania più confronto ma non è triunvirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz “andato molto bene”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. Quanto ai rapporti fra il nostro Paese e Germania e Francia, Draghi ha chiarito che si sta andando verso “una maggiore consultazione e cooperazione. Non si è parlato di trattati ma di un piano di azione che prevede incontri più frequenti fra i ministri”. Dunque “si vuole istituzionalizzare queste occasioni”. Il fatto poi che “i tre Paesi più grandi si consultino per definire linee comuni diventerà sempre più necessario” ma “è importante non dare l’impressione che si crei un triunvirato anche perché non sarebbe giusto”, ha aggiunto. (Rin)