Giappone: le Olimpiadi di Tokyo sono costate complessivamente 12,7 miliardi di dollari

- Le Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo 2020, rinviate di un anno alla scorsa estate a causa della pandemia di Covid-19, sono costate al Giappone un totale di 1.450 miliardi di yen (12,7 miliardi di dollari), una cifra che non comporta la necessità per lo Stato di reperire ulteriori fondi per il saldo dei costi a carico dei contribuenti. L’ultima valutazione dei costi è stata presentata in occasione di un incontro del consiglio esecutivo del comitato organizzatore delle Olimpiadi. Il costo complessivo dell’evento è comunque doppio rispetto a quello di 734 miliardi di dollari sulla cui base il Giappone aveva presentato la propria candidatura al Comitato olimpico internazionale, nel 2013. (segue) (Git)