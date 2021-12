Difesa: Russia completa costruzione primo impianto per produzione di droni d'attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha completato la costruzione del primo impianto del Paese per la produzione di aeromobili a pilotaggio remoto nella città di Dubna, nella regione di Mosca. Lo ha annunciato l'azienda russa specializzata in alta tecnologia militare "Kronstadt", che ha finanziato la costruzione dell'impianto, sottolineando come si tratti della prima struttura aeronautica nata nella Russia post-sovietica. In particolare l'impianto, dotato di tre officine per le varie fasi della produzione, costruirà i droni d'attacco Orion, Sirius e due tipi di droni-elicotteri. (Rum)