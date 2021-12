Speciale difesa: Russia-Usa, ministro Shoigu, Mosca leader mondiale in dotazione armi moderne Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'equipaggiamento dell'Esercito e della Marina militare della Russia con armi moderne ha raggiunto il 71,2 per cento, il che pone le Forze armate russe in una posizione di primo piano nel mondo in quanto a modernità degli armamenti. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, in una riunione allargata del collegio del dicastero, con la partecipazione del presidente russo, Vladimir Putin. Inoltre Shoigu ha affermato che Mosca è soltanto al nono posto del mondo in termini di spese militari. (Rum)