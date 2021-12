Speciale difesa: Donno (M5s), via libera a nostro emendamento per potenziare cyber difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La commissione Bilancio del Senato "ha approvato un nostro importante emendamento, a mia prima firma, per destinare due milioni di euro (uno per ognuno dei prossimi due anni) per rifinanziare il Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale". Lo dichiara la capogruppo M5s in Commissione Difesa, senatrice Daniela Donno. "La cronaca dimostra che gli attacchi informatici possono colpire gli interessi vitali del nostro Paese, dalla sanità agli impianti energetici. Per questo il Movimento 5 stelle, da sempre impegnato a rafforzare tutti i nostri strumenti di difesa in questo settore, è stata l'unica forza parlamentare a battersi in queste settimane per l'approvazione di questo emendamento", conclude. (Com)