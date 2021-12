Speciale difesa: Russia, Putin, Mosca vuole risolvere i problemi con mezzi diplomatici, contro spargimento sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia vuole risolvere le controversie con mezzi politici e diplomatici ed è contraria a conflitti armati e spargimenti di sangue. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione allargata del ministero della Difesa della Russia, aggiungendo che Mosca spera di ricevere una risposta chiara ed esauriente da parte degli Stati Uniti sulle proposte russe in merito alle garanzie di sicurezza. Nel corso della stessa riunione, Putin ha anche dichiarato che se la linea decisamente aggressiva dei Paesi occidentali nei confronti della Russia dovesse proseguire, Mosca assumerà adeguate misure tecnico-militari come risposta e reagirà duramente ad ogni mossa ostile. (Rum)