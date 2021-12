Speciale difesa: Russia, Putin, Usa possono armare Ucraina e spingere estremisti ad attaccare la Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia teme che gli Stati Uniti possano armare l'Ucraina e spingere gli estremisti ad attaccare la Crimea. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione allargata del ministero della Difesa russo. . Il timore espresso è che gli Usa armino Kiev anche con armi ipersoniche, che tuttavia non sono ancora nella disponibilità di Washington, spingendo le frange più estreme del Paese ad attaccare la Russia nelle regioni confinanti, tra le quali ad esempio la penisola crimeana, sfruttando condizioni favorevoli per loro. Nel corso della stessa riunione, Putin ha affermato anche che Mosca vuole risolvere le controversie con mezzi politici e diplomatici ed è contraria a conflitti armati e spargimenti di sangue. (Rum)