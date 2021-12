Speciale difesa: Russia, Putin, stanchi delle manipolazioni del diritto internazionale da parte degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership russa è stanca delle manipolazioni statunitensi nel campo del diritto internazionale, che quando è di intralcio a Washington viene dichiarato obsoleto o non necessario. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione allargata del ministero della Difesa russo. "La tensione che si sta sviluppando in Europa, è colpa degli Stati Uniti", ha sottolineato Putin, spiegando che la situazione si sta costantemente deteriorando e degradando. Inoltre il presidente russo ha affermato che durante gli anni '90, un periodo di buone relazioni bilaterali tra Mosca e Washington, gli Stati Uniti hanno sostenuto il separatismo nel Caucaso settentrionale, allargato la Nato verso est e si sono ritirati dal trattato anti missili balistici (Abm). (Rum)