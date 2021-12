Speciale difesa: Romania, premier Ciuca, ignoro come azioni Nato e Ucraina possano essere considerate sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non capisco come le misure e le azioni della Nato e dell'Ucraina possano essere considerate sfide. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, a Bruxelles, dove ha incontrato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Ho discusso con il segretario generale di molte questioni di grande importanza, tra cui i preparativi per il vertice di Madrid in cui sarà adottato il futuro concetto strategico dell'Alleanza. Ho anche assicurato al segretario generale che la Romania continuerà a onorare il suo impegno a spendere il due per cento del Pil per la difesa e che continuerà a partecipare attivamente ai dibattiti sul concetto strategico della Nato e alle future missioni in cui sarà impegnata l'Alleanza", ha detto Ciuca. I colloqui si sono concentrati "sulla situazione della sicurezza intorno all'Ucraina e al Mar Nero". L'attuale accumulo delle truppe russe è "significativo, non provocato e ingiustificato". "Va da sé che la Nato difenderà tutti i suoi membri perché il nostro impegno per la difesa collettiva rimane la pietra angolare dell'Alleanza", ha aggiunto Ciuca. (Rob)