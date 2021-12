Speciale difesa: Nato-Russia, Stoltenberg, intendo convocare Consiglio a inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intende convocare il Consiglio Nato-Russia all'inizio del prossimo anno. Lo ha detto Stoltenberg dopo il suo incontro con il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca. "La Romania è un alleato della Nato affidabile e impegnato e svolge un ruolo essenziale nella sicurezza del Mar Nero, anche con la brigata multinazionale guidata dalla Romania a Craiova, la polizia aerea e gli schieramenti marittimi", ha detto Stoltenberg ricordando anche l'impegno di Bucarest nei Balcani e in Polonia così come il fatto che il Paese ospita "un sito chiave per la nostra difesa contro i missili balistici. Nel corso dell'incontro, Ciuca e il segretario generale hanno "discusso del potenziamento militare della Russia dentro e intorno all'Ucraina" e del fatto che, "nonostante le richieste internazionali di trasparenza e riduzione dell'escalation, l'accumulo continua". (Beb)