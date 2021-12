Ue: Gentiloni, anno prossimo proposta trasparenza aliquote fiscali effettive multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà l'anno prossimo una nuova proposta di trasparenza per richiedere alle grandi multinazionali di pubblicare le loro aliquote fiscali effettive e proporrà anche una nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa per fornire alle amministrazioni fiscali le informazioni di cui hanno bisogno per coprire le risorse crittografiche. Infine, nel 2023, la Commissione presenterà una proposta per un quadro olistico dell'Unione europea in materia di tassazione delle imprese adatto per i decenni a venire: il "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (o Befit). Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando la proposta contro le società di comodo. "La seconda proposta che abbiamo adottato oggi ci consentirà di intensificare la lotta all'elusione e all'evasione fiscali stringendo le viti alle società fittizie utilizzate come veicoli per l'elusione o l'evasione fiscale", ha detto. "Le nuove regole stabiliranno standard di trasparenza sull'uso di entità di comodo, in modo che il loro abuso possa essere rilevato più facilmente dalle autorità fiscali", ha proseguito. (segue) (Beb)