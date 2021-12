Ue: Gentiloni, anno prossimo proposta trasparenza aliquote fiscali effettive multinazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra proposta aiuterà le autorità fiscali nazionali a individuare entità che esistono solo sulla carta utilizzando tre indicatori oggettivi: la maggior parte del reddito dell'azienda è passiva? la maggior parte delle sue transazioni è transfrontaliera? la sua gestione e amministrazione sono esternalizzate? In caso di risposta affermativa a tutte queste domande, la società sarà soggetta a nuovi obblighi di dichiarazione dei redditi relativi alla sostanza economica", ha specificato il commissario. In questo caso, la società "non potrà accedere agli sgravi fiscali e le agevolazioni fiscali saranno limitate. Forse la cosa più importante è che le autorità fiscali di uno Stato membro potranno presentare una richiesta a quelle di un altro Stato membro per condurre una verifica fiscale su qualsiasi entità che vi rendiconta e dia indicazioni di essere una società di comodo", ha evidenziato. (segue) (Beb)