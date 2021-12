Ue: Gentiloni, anno prossimo proposta trasparenza aliquote fiscali effettive multinazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma combattere l'elusione e l'evasione fiscale non è qualcosa che può essere risolto con una sola battaglia. È un impegno senza fine" e "l'anno prossimo presenteremo una nuova proposta di trasparenza per richiedere alle grandi multinazionali di pubblicare le loro aliquote fiscali effettive", ha spiegato ancora Gentiloni. "Proporremo anche una nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa per fornire alle amministrazioni fiscali le informazioni di cui hanno bisogno per coprire le risorse crittografiche. E continueremo a rispondere attivamente alle questioni individuate nei Pandora Papers con una nuova iniziativa che affronti le sfide legate alle entità shell extra-Ue", ha detto ancora Gentiloni. "Infine, nel 2023, la Commissione presenterà una proposta per un quadro olistico dell'Ue in materia di tassazione delle imprese adatto per i decenni a venire: il "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (o Befit)", ha aggiunto il commissario. (Beb)