Difesa: Ercolani (Rheinmetall Italia), futuro Oto Melara e Wass da inquadrare in scenario geopolitico

- I programmi della difesa fatti a livello locale o nazionale permettono di sopravvivere, ma non di crescere: oggi questo si può fare solo avendo una dimensione europea. Lo ha detto Alessandro Ercolani, amministratore delegato di Rheinmetall Italia, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive sulla vendita di Oto Melara. “Wass e Oto Melara sono aziende storiche, dall’indiscusso valore tecnico e tecnologico: non hanno solo una valenza industriale e territoriale, ma anche sociale (che in un paese come l’Italia, fatto da piccole e medie imprese, ha valore ancora maggiore): il loro futuro va quindi inquadrato in uno scenario geopolitico, politico, militare e industriale”, ha detto, sottolineando la necessità di contrastare la frammentazione dell’industria italiana nella difesa terrestre, che spesso ha portato il Paese ad entrare nei grandi programmi di cooperazione in maniera solo marginale. (Rin)