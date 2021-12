Polonia: scandalo Pegasus, per premier occorre che indiscrezioni recenti siano verificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di discutere dell’uso del software Pegasus in Polonia occorre verificare se le indiscrezioni sono coincidenti con la realtà. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. Ieri il presidente del Senato, Tomasz Grodzki, ha dichiarato che l’intercettazione di persone da parte del governo senza accuse formali, in modo illegale e senza osservare le procedure è base sufficiente per le dimissioni del governo stesso. Il riferimento è alla presunta sorveglianza dell’avvocato Roman Giertych attraverso il software Pegasus. Grodzki in conferenza stampa ha fatto riferimento alle informazioni per le quali Giertych sarebbe stato oggetto di intercettazione prima delle elezioni del 2019, quando tra i suoi clienti figurava l’ex premier e leader di Piattaforma civica (Po) Donald Tusk. “Pegasus è stato acquistato solo da governi e agenzie nazionali, non è stato offerto ad attori privati”, ha specificato il presidente del Senato. (segue) (Vap)