Pil: Intesa Sanpaolo, crescita al 6,2 per cento per 2021

- L'outlook sull'economia 2022 a cura della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo rivede al rialzo le stime di crescita del Pil italiano, al 6,2 per cento nel 2021 e al 4,3 per cento nel 2022. "La revisione - si legge - è dovuta soprattutto al balzo dell’attività economica, di molto superiore alle attese, registrato nei trimestri centrali dell’anno (+2,7 per cento nei mesi primaverili e +2,6 per cento in estate)". Il rapporto evidenzia che "il recupero post-pandemico è stato più veloce di quanto atteso (e di quanto registrato dopo le precedenti recessioni). L’economia è ora attesa recuperare i livelli di fine 2019 già entro la metà del 2022, anche se l’output gap si chiuderà verosimilmente solo nel 2023, e il recupero dei ritmi di crescita pre-pandemici è rimandato, nel nostro scenario, al 2024". Elevata resta in ogni caso l’incertezza sullo scenario di crescita e "non mancano rischi al ribasso, che sembrano anzi in media essere aumentati di recente". Innanzitutto, le preoccupazioni legate alla 'quarta ondata pandemica'. Nonostante la situazione appaia, almeno per il momento, "meno preoccupante, specie sul fronte della pressione ospedaliera, rispetto a quanto si riscontra nella maggior parte degli altri Paesi europei", "la maggiore cautela nei comportamenti dei consumatori indurrà un nuovo rallentamento dell’attività economica nei servizi, che era risultata trainante nei trimestri centrali dell’anno". Ad impensierire anche i "'colli di bottiglia' presenti nelle catene produttive internazionali, che ormai da mesi causano difficoltà di reperimento di materie prime e componenti, nonché decisi rincari nei costi degli input produttivi". Tuttavia, "nel periodo più recente si nota qualche incipiente segnale di attenuazione dei problemi dal lato dell’offerta, che, pur restando severi, sembrano se non altro non accentuarsi ulteriormente". (segue) (Rin)