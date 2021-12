Donbass: Lavrov, Germania e Francia costringano l'Ucraina a rispettare gli accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia dovrebbero costringere l'Ucraina a rispettare gli accordi di Minsk sul Donbass, assumendosi le loro dirette responsabilità invece di minacciare in maniera "oziosa" Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista rilasciata al canale televisivo "Russia Today", sostenendo che il pericolo di un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sia "inesistente" e che queste false accuse vengano usate dall'Occidente per distrarre l'attenzione dalle provocazioni delle autorità di Kiev. (Rum)