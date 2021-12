Polonia: Covid, 775 morti, il massimo dall’inizio della quarta ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha osservato 18.021 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. I decessi sono stati 775 e questo è un primato nella quarta ondata, la cui media di morti giornaliere è di circa 500. Il record giornaliero dall’inizio della pandemia è di 954 morti, registrato nell’aprile del 2021. “Il numero dei contagi in realtà diminuisce ma abbiamo un numero di morti drammaticamente alto”, ha detto il premier Mateusz Morawiecki, aggiungendo che “dobbiamo agire in fretta” e da questa fretta nasce la necessità di introdurre “vaccinazioni obbligatorie per i medici”. (Vap)