Russia: Lavrov, Mosca darà risposta adeguata a qualsiasi provocazione militare in Ucraina

- La Russia fornirà una risposta adeguata, anche di tipo tecnico-militare, ad ogni tipo di provocazione che dovesse avvenire in Ucraina, come affermato ieri anche dal presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista al canale televisivo "Russia Today", rivolgendosi alle "teste calde" in Ucraina ma anche ad "alcuni politici in Occidente". Inoltre Lavrov ha assicurato che Mosca non vuole alcuna guerra, ma garantirà rigorosamente la propria sicurezza con tutti i mezzi che saranno ritenuti necessari. (Rum)