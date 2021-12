Francia: cancro alla prostata da clordecone riconosciuto come malattia professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il cancro alla prostata causato ad un'esposizione al clordecone è ormai riconosciuto come una malattia professionale. È quanto si legge nella Gazzetta ufficiale, dove è stati pubblicato il decreto. In Francia questo insetticida è stato vietato nel 1990, sebbene si sia continuato ad utilizzare nelle Antille francesi fino al 1993 per le coltivazioni di banane. Nella Guadalupa e in Martinica più del 90 per cento della popolazione è contaminata dal clordecone secondo i dati di Santé Publique France. Questo riconoscimento era stato annunciato dal ministero dell'Agricoltura, Julien Denormandie. Gli agricoltori potranno accedere ad un fondo creato lo scorso anno e destinato a risarcire chi è stato colpito da questa malattia. Tutti i lavoratori del settore agricolo potranno accedervi a due condizioni: aver lavorato almeno dieci anni a contatto con il pesticida tossico e che tra l'esposizione e la diagnosi siano passati meno di quarant'anni.(Frp)