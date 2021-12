Imprese: Profumo (Leonardo), digitalizzazione inevitabile per operare nel multidominio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione è un presupposto inevitabile e fondamentale per operare nel campo del multidominio e dell’interoperabilità. Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni riunite Difesa e Attività produttive sulla vendita di Oto Melara. “Noi stiamo investendo molto sul fronte della digitalizzazione: per un’azienda manifatturiera come la nostra, significa fare scelte chiare sulle piattaforme su cui vogliamo essere operativi”, ha spiegato, aggiungendo che l’azienda punta ad essere “prima in Europa nell’elettronica per la difesa, numero uno al mondo negli elicotteri e in soluzioni di addestramento e simulazione, protagonisti nei programmi di cooperazione internazionale sull’aeronautica, partner delle istituzioni per la sicurezza e un riferimento in Europa sullo spazio”. (Rin)