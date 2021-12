Nicaragua: scarcerati oltre mille detenuti comuni, restano in carcere i prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Nicaragua, Rosario Murillo, ha confermato la scarcerazione di oltre mille prigionieri comuni in occasione delle festività natalizie. La vicepresidente, riferisce la stampa locale, non ha chiarito se una misura simile verrà adottata per i prigionieri politici. Al momento sono 168 i prigionieri politici in Nicaragua, tra cui sette pre-candidati alle elezioni presidenziali tenute il 7 novembre. (segue) (Mec)