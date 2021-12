Nicaragua: scarcerati oltre mille detenuti comuni, restano in carcere i prigionieri politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 dicembre il parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui chiede l’adozione di ulteriori sanzioni contro il governo di Daniel Ortega, in Nicaragua, dopo la “farsa elettorale” registrata nel Paese in occasione delle ultime elezioni tenute il 7 novembre. I deputati, riferisce un comunicato diffuso dal parlamento europeo, chiedono che Ortega venga aggiunto all'elenco delle persone sanzionate e sollecitano l'Ue a valutare altre possibili misure, a patto che non arrechino danno alla popolazione nicaraguense. (segue) (Mec)