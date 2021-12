Nicaragua: scarcerati oltre mille detenuti comuni, restano in carcere i prigionieri politici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 14 dicembre, durante il dibattito sul Nicaragua in plenaria del Parlamento europeo, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che l'Unione europea sostiene il popolo del Nicaragua e per farlo deve mantenere aperti i canali di comunicazione. "Molti anni fa, l'attuale presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, rappresentava per molti la forza della libertà di un popolo che ha rovesciato una dittatura e ha conquistato da molti ammirazione, diventando l'immagine di come un popolo può riuscire a liberarsi di un tiranno, Anastasio Somoza, e il suo desiderio di trasformare il Nicaragua in un paese libero, prospero e giusto. E ha ottenuto anche la nostra simpatia, quella della mia generazione, quando ha dovuto lottare contro la cosiddetta 'La Contra', che rappresentava, tra l'altro, una chiara ingerenza degli Stati Uniti", ha ricordato. (segue) (Mec)