Nicaragua: scarcerati oltre mille detenuti comuni, restano in carcere i prigionieri politici (8)

- Solo il giorno prima gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la procura generale del Nicaragua e nove funzionari del governo di Managua, in risposta alle elezioni “farsa” tenute domenica 7 novembre. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal dipartimento del Tesoro Usa. Tra i funzionari sanzionati ci sono Jose Castaneda Mendez, presidente dell’Istituto per l’energia del Nicaragua, Mohamed Farrara Lashtar, ambasciatore del Nicaragua in Algeria, Egitto, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, Salvador Mansell Castrillo, ministro dell’Energia del Nicaragua. (segue) (Mec)