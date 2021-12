Polonia: Covid, obbligo di vaccino per i medici, decisione oggi o domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia imporrà ai medici l’obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero della Sanità, Wojciech Andrusiewicz, precisando che il personale medico dovrà poter fornire prova dell’avvenuta completa vaccinazione a partire dal primo marzo 2022. “Oggi o al più tardi domani il ministro della Sanità, con la controfirma del ministro dell’Interno, emanerà un’ordinanza” in tal senso, ha detto il portavoce. “Si parla di un obbligo vaccinale tanto per la professione medica, quanto per tutti i lavoratori di strutture mediche nel Paese e delle farmacie”, ha specificato Andrusiewicz. (Vap)